Η Τίνα Μεσσαροπούλου, την Πέμπτη 21 Μαΐου ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, μίλησε στο «Happy Day» με τους συναδέλφους της να της εύχονται τόσο για τη γιορτή της όσο και για τον σύζυγό της, ο οποίος βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, που βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη, εξέφρασε πόσο της λείπουν τα μέλη της εκπομπής, και στη συνέχεια την επιθυμία της να πάνε όλα καλά με τον σύζυγό της και σύντομα να βρεθεί στην Ελλάδα και στο πλατό του «Happy Day».

Όπως είπε η ίδια: «Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται. Σας αγαπώ πάρα πολύ, μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας, να γιορτάσουμε παρέα. Θα τα πούμε όλα εν καιρώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα, γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας».

