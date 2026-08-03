Την ανησυχία της για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό εξέφρασε η Αγγελική Ηλιάδη, με αφορμή τα βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες από τη Θέουτα της Ισπανίας. Η γνωστή τραγουδίστρια τοποθετήθηκε δημόσια, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να δούμε παρόμοιες εικόνες να επαναλαμβάνονται και στην Ελλάδα.

«Ξύπνησα και είδα όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία και τα έχω πάρει πολύ άσχημα. Σήμερα στην Ισπανία, αύριο στην Ελλάδα. Δεν είναι πολύ μακριά από εμάς αυτό. Και δεν είναι σενάριο φαντασίας, είναι ατζέντα, θέλουν να καταστρέψουν την Ευρώπη, να την κάνουν ισλαμική ήπειρο, να καταστρέψουν τον χριστιανισμό. Αυτό είναι δεδομένο και το γνωρίζουμε όλοι, το θέμα είναι τι κάνουμε. Δηλαδή θα είμαστε αιχμάλωτοι μέσα στην ίδια μας τη χώρα και δεν θα είμαστε ελεύθεροι; Οι πρόγονοί μας έκαναν τόσους και τόσους πολέμους για να μπορούμε εμείς να είμαστε ελεύθεροι, να έχουμε τα δικαιώματά μας, να ζούμε μες στη χώρα μας και να είμαστε καλά. Πώς το επιτρέπουμε αυτό να συμβαίνει;», ανέφερε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Και συμπλήρωσε: «Θα έρθει και στην πόρτα μας, παιδιά, να το ξέρετε. Και δεν θα είμαστε ασφαλείς, δεν θα μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, που δεν θα έχουν μέλλον στην ίδια τους τη χώρα. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Πρέπει όμως να βρεθεί τρόπος, και να βρεθεί τώρα, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Στην Αγγλία τι γίνεται; Τα ίδια και χειρότερα. Και ζητωκραυγάζουν κιόλας, ότι έχουμε κατακτήσει την Αγγλία, το λένε ξεκάθαρα. Εμείς τι κάνουμε; Θα περιμένουμε να έρθει στην Ελλάδα αυτή η κατάσταση; Που ήδη δηλαδή οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα είναι άπειροι, υπερβολικά μεγάλος αριθμός».

Στη συνέχεια, η Αγγελική Ηλιάδη σκλήρυνε ακόμη περισσότερο τη ρητορική της, λέγοντας ότι δεν θεωρεί όσους περνούν τα σύνορα «μετανάστες», αλλά «εισβολείς».

«Να με συμπαθάτε, δεν το είπα σωστά. Δεν είναι μετανάστες, είναι εισβολείς. Μην ξανακούσω αυτές τις αηδίες που λέτε, ότι είναι μετανάστες, είναι όλοι άντρες, νέοι, ετοιμοπόλεμοι και είναι εισβολείς. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει κανονικότατα και ξεκάθαρα μία εισβολή. Ισλαμιστές θέλουν να διαλύσουν την Ευρώπη και αυτό φυσικά είναι κατευθυνόμενο. Είναι το σχέδιό τους αυτό, μην το παίζουμε χαζοί, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι. Το θέμα είναι ότι κινδυνεύουμε. Θέλετε να εισβάλουν και στη χώρα μας; Πρέπει να πάρουμε σοβαρά μέτρα, δηλαδή η κυβέρνησή μας πρέπει επιτέλους κάτι να κάνει, οπωσδήποτε», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την άποψη ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οργανωμένη προσπάθεια αλλοίωσης της ταυτότητάς της.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει την προστασία των συνόρων της, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια των πολιτών. «Κινδυνεύουμε από τους εισβολείς. Είναι εισβολείς, έρχονται για πόλεμο, για να πάρουν το σπίτι σου, το δικό μου, να μας κάνουν κακό, να τρέμεις να βγεις και να μην μπορείς. Κοίτα, μπαίνουν μες στα σπίτια στην Ισπανία κανονικότατα, κινδυνεύει ο κόσμος. Εγώ δεν θέλω να το ζήσω αυτό, παιδιά. Σοβαρά σας μιλάω. Όλα τα κακά συμβαίνουν στην Ελλάδα, φωτιές, πλημμύρες, χάνεται κόσμος από το παραμικρό, διότι δεν υπάρχει τίποτα. Και βεβαίως και η δική μας η χώρα είναι μπάτε σκύλοι αλέστε, όποιος θέλει μπαίνει. Τέλος, πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί κινδυνεύουμε απλά», ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη.

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