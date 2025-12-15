Ο Μάνος Ιωάννου τοποθετήθηκε δημόσια μέσα από δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες, απαντώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Συρίγο, μετά τα σχόλια που έκανε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Μου έγινε μια ερώτηση και έδωσα την απάντησή μου. Από εκεί και πέρα, αν σε κάποιους δεν άρεσε ή αν θεωρούν ότι είναι κάπως, δεν πρόκειται να μπω σε διαδικασία περαιτέρω απαντήσεων. Πιθανόν κάτι να μην ειπώθηκε σωστά ή να μην παρακολούθησαν ολόκληρη τη συνέντευξη. Αν αυτό είναι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, τότε μπράβο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάνος Ιωάννου.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στην παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη σε θεατρική παράσταση. Όπως είχε πει: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης ήρθε να δει την παράσταση και χάρηκα που τον είδα. Χάρηκε κι εκείνος που βγήκε από το σπίτι του. Ο κόσμος τον αντιμετώπισε πολύ όμορφα, έβγαζε φωτογραφίες».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Συρίγος σχολίασε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» τις δηλώσεις του Μάνου Ιωάννου, εκφράζοντας τη διαφωνία του: «Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της συζήτησης. Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει κριθεί ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού. Όταν επαναλαμβάνονται τέτοιες τοποθετήσεις, δείχνουν μια συγκεκριμένη στάση. Ο καθένας μπορεί να είναι φίλος με όποιον θέλει», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, τόνισε πως όταν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση η ύπαρξη θυμάτων. «Δεν μπορείς να λες “είμαι με τα θύματα, αλλά αν υπάρχει θύμα”. Η ανοησία έχει όρια και η λασπολογία απέναντι σε αυτά τα κορίτσια πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει», κατέληξε ο δημοσιογράφος.

Govastiletto.gr – Μάνος Ιωάννου: Η σπάνια αναφορά στη σύντροφό του