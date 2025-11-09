Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου
Η Τζένη Μπότση συνηθίζει να κρατά την οικογενειακή της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράζοντας μόνο τις στιγμές που η ίδια επιλέγει στα social media.
Έτσι, οι δημόσιες εμφανίσεις της με τον σύζυγό της και την κόρη τους είναι εξαιρετικά περιορισμένες.
Πριν από λίγες ημέρες, όμως, ο φωτογραφικός μας φακός την εντόπισε να κάνει βόλτα στην Κηφισιά μαζί με τη μικρή Αλίκη.
Μαμά και κόρη περπατούσαν χαλαρά, χωρίς να έχουν καταλάβει ότι τις παρακολουθούσε η κάμερα.
Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό αλλά άνετο look: τζιν παντελόνι, λευκή μπλούζα με φαρδιά μανίκια, λευκά αθλητικά και oversized γυαλιά ηλίου, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με μεγάλα χρυσά σκουλαρίκια και layered κολιέ.
Δίπλα της, η Αλίκη τραβούσε τα βλέμματα με τη γλύκα και την ανεμελιά της.
Πηγή: NDP Photo Agency
Govastiletto.gr – Η Τζένη Μπότση καμαρώνει την 5χρονη κόρη της κάνει surf στην Ικαρία – Βίντεο