Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Τζένη Μπότση συνηθίζει να κρατά την οικογενειακή της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράζοντας μόνο τις στιγμές που η ίδια επιλέγει στα social media.

Έτσι, οι δημόσιες εμφανίσεις της με τον σύζυγό της και την κόρη τους είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Πριν από λίγες ημέρες, όμως, ο φωτογραφικός μας φακός την εντόπισε να κάνει βόλτα στην Κηφισιά μαζί με τη μικρή Αλίκη.

Μαμά και κόρη περπατούσαν χαλαρά, χωρίς να έχουν καταλάβει ότι τις παρακολουθούσε η κάμερα.

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό αλλά άνετο look: τζιν παντελόνι, λευκή μπλούζα με φαρδιά μανίκια, λευκά αθλητικά και oversized γυαλιά ηλίου, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με μεγάλα χρυσά σκουλαρίκια και layered κολιέ.

Δίπλα της, η Αλίκη τραβούσε τα βλέμματα με τη γλύκα και την ανεμελιά της.

Πηγή: NDP Photo Agency

