Η Τζένιφερ Άνιστον απαντάει σε όσους επί χρόνια την αποκαλούσαν «εγωίστρια και εργασιομανή», επειδή δήθεν δεν ήθελε να γίνει μητέρα.

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar UK, για το τεύχος Νοεμβρίου, η 56χρονη σταρ εξήγησε πως λίγοι γνώριζαν τι πραγματικά συνέβαινε: «Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια, προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός».

«Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας», λέει στο γνωστό περιοδικό.

Η πασίγνωστη ηθοποιός τόνισε πως όσο μεγαλώνει, τόσο λιγότερο αισθάνεται την ανάγκη να «διορθώνει τις ψευδείς αφηγήσεις»: «Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια».

Το 2022, η 56χρονη σταρ είχε αποκαλύψει ότι είχε δοκιμάσει ανεπιτυχώς εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), εκφράζοντας την ευχή να είχε καταψύξει τα ωάριά της νωρίτερα: «Ήταν ένας δύσκολος δρόμος για μένα, ο δρόμος προς τη μητρότητα. Στα τέλη των 30 και στα 40 μου πέρασα πολύ σκληρά πράγματα, και αν δεν τα είχα περάσει, δεν θα είχα γίνει αυτό που είμαι σήμερα».