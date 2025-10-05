Στο αστυνομικό τμήμα βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου η Τζίνα Αλιμόνου με τον σύντροφό της, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Στο αστυνομικό τμήμα βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου η Τζίνα Αλιμόνου με τον σύντροφό της, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.