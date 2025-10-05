Στο αστυνομικό τμήμα βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου η Τζίνα Αλιμόνου με τον σύντροφό της, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Τζίνα Αλιμόνου