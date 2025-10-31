Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένη στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη, «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», βρέθηκε η Βάλια Χατζηθεοδώρου, σε μια συζήτηση που άγγιξε την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις που τη διαμόρφωσαν.

Η συνεργάτιδα της Σίσσυς Χρηστίδου μίλησε ανοιχτά για τα λάθη, τα μαθήματα και—κυρίως—τον χρόνο που συχνά επενδύουμε σε ανθρώπους και καταστάσεις που δεν μας ταιριάζουν.

«Έχω παρατηρήσει ότι εμείς οι γυναίκες δίνουμε πάρα πολύ χρόνο. Λέμε “θα φτιάξει, θα περάσει” και δεν καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα περνάει αυτός ο χρόνος», είπε, τονίζοντας πως πολλές φορές συνειδητοποιούμε εκ των υστέρων ότι μείναμε πολύ περισσότερο απ’ όσο έπρεπε.

«Γιατί μια κατάσταση που έπρεπε να τελειώσει στον έναν χρόνο, τελείωσε στα τέσσερα;» αναρωτήθηκε, επισημαίνοντας πως η έγκαιρη αναγνώριση των “κόκκινων σημείων” είναι κομβική.

Η ίδια εξήγησε ότι όταν νιώσει έστω και μια φορά πως κάτι δεν πάει καλά, το ένστικτό της επιβεβαιώνεται πάντα. «Το παλεύεις μια, δύο… αλλά δεν αλλάζει. Αν μέναμε στο πρώτο ή δεύτερο σημάδι και λέγαμε “Δεν μου κάνει, bye”, θα ήμασταν όλοι πιο ευτυχισμένοι. Και θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο».

Με ειλικρίνεια και αυτογνωσία, η Βάλια Χατζηθεοδώρου υπογράμμισε πως για εκείνη, πλέον, ο χρόνος είναι πολύτιμος — και δεν χαρίζεται σε λάθος ιστορίες.

Govastiletto.gr – Βάλια Χατζηθεοδώρου: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά – «Ήμουν σε σχέση χειραγώγησης»