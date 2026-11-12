Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται πλέον η οικογένεια της Βασιλικής Μιλλούση και του Λευτέρη Πετρούνια. Η πρώην αθλήτρια δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από τον εντυπωσιακό στολισμό του σπιτιού τους, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πρώτη γεύση από τη χριστουγεννιάτικη μαγεία.

«Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσα Τετάρτη, αλλά… άξιζε», έγραψε χαρακτηριστικά η Βασιλική Μιλλούση στο Instagram της, δείχνοντας πως ο στολισμός χρειάστηκε χρόνο και προσπάθεια, αλλά το τελικό αποτέλεσμα την αποζημίωσε.

Για τη Βασιλική Μιλλούση και τον Λευτέρη Πετρούνια, οι οικογενειακές στιγμές έχουν ξεχωριστή σημασία, καθώς, παρά το απαιτητικό καθημερινό τους πρόγραμμα, φροντίζουν να αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο στις δύο κόρες τους, τη Σοφία και τη Λένια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasiliki Millousi (@vasilikimillousi)

Σε παλαιότερες δηλώσεις τους, μάλιστα, το ζευγάρι είχε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στον πρωταθλητισμό και την οικογενειακή ζωή.

«Ο πρωταθλητισμός είναι κομμάτι της ζωής μας αλλά προσπαθούμε να μη μεταφέρουμε τίποτα από αυτό στο σπίτι μας, να μην συζητάμε για την προπόνηση. Τον σταματάω τον Λευτέρη πολλές φορές, αν και μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ μας. Το σπίτι είναι χώρος ξεκούρασης, παιχνιδιού και συνάντησης της οικογένειας», είχε δηλώσει η Βασιλική Μιλλούση σε συνέδριο για τον αθλητισμό και την ψυχική ανθεκτικότητα, τον περασμένο Απρίλιο.

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