Αναστάτωση προκλήθηκε στη Βασιλική Μιλλούση πριν από λίγες ημέρες, όταν – όπως αποκάλυψε μέσα από βίντεο στο Instagram – δέχτηκε πέτρες στην αυλή του σπιτιού της από μαθητές του γειτονικού γυμνασίου.

Το περιστατικό την αιφνιδίασε και την τρόμαξε, όπως περιέγραψε η ίδια.

«Γύρισα από τη βόλτα με τον σκύλο και ξαφνικά άρχισαν να πετούν μεγάλες πέτρες στον κήπο. Δεν ξέρω αν στόχος ήμουν εγώ, αλλά ήταν πολύ τρομακτικό», ανέφερε εμφανώς ταραγμένη.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Super Κατερίνα (ALPHA), η Ολυμπιονίκης εξήγησε ότι παρά τον φόβο που ένιωσε, θεωρεί σημαντικό να σταθούμε δίπλα στα παιδιά, ειδικά όταν συμπεριφέρονται απερίσκεπτα.

«Είναι μια κατάσταση που βλέπουμε συχνά. Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, αλλά γι’ αυτό πρέπει να τα στηρίζουμε. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Σκέφτηκα τι θα γινόταν αν στο σημείο ήταν τα παιδιά μου ή οι γιαγιάδες. Τρόμαξα πολύ. Πιστεύω πως δεν σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να χτυπήσουν κάποιον», είπε χαρακτηριστικά.

