Στην κορυφαία στιγμή της επαγγελματικής της διαδρομής, η Victoria Beckham τιμήθηκε από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού με το παράσημο του Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, με τη σχεδιάστρια να παραλαμβάνει αυτή τη σπουδαία διάκριση για την προσφορά της στον χώρο της μόδας, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Σε σχετική ανάρτησή της στο προσωπικό της account στο Instagram, η Victoria Beckham ανέφερε: «Πάντα θαύμαζα βαθιά τη γαλλική αισθητική και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η μόδα: ως μορφή τέχνης. Το να αναγνωρίζομαι εδώ και να αγκαλιάζομαι με αυτόν τον τρόπο είναι μια τεράστια τιμή, η οποία αντικατοπτρίζει δεκαετίες αφοσίωσης και δουλειάς».

Και έκλεισε με λόγια που τράβηξαν αμέσως την προσοχή: «Ευχαριστώ τους επιχειρηματικούς μου συνεργάτες που πίστεψαν σε μένα, την οικογένειά μου και ιδιαίτερα τον David, τον σύζυγό μου και τον πρώτο μου επενδυτή. Είσαι τα πάντα για μένα»!

Για την περίσταση, η Victoria εμφανίστηκε στη γαλλική πρωτεύουσα με ένα μαύρο jersey φόρεμα με ψηλό λαιμό και εντυπωσιακό σκίσιμο, ολοκληρώνοντας το look με μυτερές μαύρες γόβες. Στο πλευρό της, ο David Beckham κομψός και διαχρονικός, με γκρι κοστούμι, γραβάτα και λευκό πουκάμισο.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, η Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Rachida Dati, χαρακτήρισε τη Victoria Beckham ως «ένα παγκόσμιο icon που κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Γάλλων». Παράλληλα, τόνισε πως: «Μέσα από τη διαδρομή σας, το έργο σας και τη δέσμευσή σας, έχετε υφάνει έναν βαθύ, ειλικρινή και διαρκή δεσμό με τη Γαλλία».

Στην τελετή, στο Υπουργείο Πολιτισμού στο Παρίσι, η Victoria εμφανίστηκε συνοδευόμενη από τον David Beckham, την κόρη τους Harper (14 ετών) και τους γιους τους Romeo (23) και Cruz (20). Όπως είναι λογικό, ο Brooklyn Beckham δεν ήταν εκεί, με την απουσία του να μην περνά απαρατήρητη.

Το οικογενειακό στιγμιότυπο είχε έντονο συμβολισμό, καθώς έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά τις εκρηκτικές δηλώσεις του Brooklyn Beckham για ρήξη στις σχέσεις τους.

