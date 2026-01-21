Η Tallia Storm, τραγουδίστρια και influencer από την Σκωτία, αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον Brooklyn Beckham, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της επαφής της με την οικογένεια Beckham και ιδιαίτερα με τη μητέρα του, Victoria.

Η Tallia Storm, η οποία είχε σχέση με τον Brooklyn Beckham κατά την εφηβεία τους, υποστηρίζει ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε ότι η Victoria δεν την αποδέχτηκε ποτέ πραγματικά. «Δεν νομίζω ότι με συμπάθησε ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το αντιλήφθηκε τόσο από τη συμπεριφορά της, όσο και από συγκεκριμένα περιστατικά που έζησε τότε.

Όπως ανέφερε, υπήρξαν στιγμές που αισθάνθηκε ότι η παρουσία της δίπλα στον Brooklyn δεν ήταν ευπρόσδεκτη. «Υπήρχαν καταστάσεις όπου ένιωθα ότι δεν ήμουν αρκετά καλή ή ότι δεν ταίριαζα στην εικόνα που ήθελαν», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό της δημιούργησε μεγάλη συναισθηματική πίεση, σε μια ηλικία που ακόμη διαμορφωνόταν ως άνθρωπος.

Σε ένα από τα περιστατικά που περιέγραψε, η Tallia Storm ισχυρίστηκε ότι η Victoria Beckham φέρεται να μην επέτρεψε στο γιο της να τη συνοδεύσει σε φιλανθρωπική εκδήλωση. «Ήταν κάτι που με πλήγωσε, γιατί τότε ήμασταν πολύ νέοι και απλώς θέλαμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά της σε θέματα ασφάλειας. Σύμφωνα με την ίδια, άνθρωποι της ασφάλειας της οικογένειας επισκέφθηκαν το χώρο όπου επρόκειτο να εμφανιστεί μουσικά στο Λονδίνο. «Ένιωσα ότι με αντιμετώπισαν σαν να αποτελούσα πρόβλημα ή απειλή, ενώ δεν ίσχυε κάτι τέτοιο», δήλωσε, τονίζοντας ότι αυτό συνέβαλε στο να δημιουργηθεί μια άδικη εικόνα γύρω από το όνομά της.

Η Tallia Storm ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε επεδίωξε τη δημοσιότητα μέσω της σχέσης της. «Ήμουν απλώς ένα κορίτσι που ερωτεύτηκε για πρώτη φορά», είπε, χαρακτηρίζοντας τον Brooklyn ως τον «πρώτο μεγάλο της έρωτα». Παρά τις δυσκολίες, μίλησε με τρυφερότητα για εκείνον, σημειώνοντας ότι «ήταν πάντα καλός και ευγενικός» μαζί της.

Κλείνοντας, τόνισε ότι δεν κρατά κακία, αλλά ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί τη δική της αλήθεια. «Ήθελα απλώς να πω πώς το βίωσα εγώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σήμερα έχει προχωρήσει στη ζωή και την καριέρα της, κρατώντας το παρελθόν ως μάθημα.

