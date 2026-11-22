Έκπληξη μέσω βιντεοκλήσης έκανε στο The Voice η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα, Βικτώρια, θέλοντας να εμψυχώσει τη φίλη της που αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στο μουσικό σόου.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, η νεαρή Ραφαέλα —η οποία είχε συμμετάσχει ξανά στις οντισιόν στο παρελθόν— ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Te voglio bene assaje» και κατάφερε να κερδίσει τους πάντες, κάνοντας και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους διαδοχικά.

Μόλις ολοκληρώθηκε η ερμηνεία της, η κάμερα έδειξε πλάνα από τα παρασκήνια όπου περίμεναν τα οικεία πρόσωπα της διαγωνιζόμενης, με τον Γιώργο Λιανό να λέει χαρακτηριστικά: «Βικτώρια Δέλλα τι δουλειά έχεις εδώ και γιατί παρακολουθείς τη φίλη σου μέσω βιντεοκλήσης και δεν είσαι εδώ;», ξαφνιάζοντας τους θεατές. «Μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σας, αλλά είμαι στην Κύπρο, και ήθελα πάρα πολύ να θαυμάσω τη φίλη μου, γιατί πραγματικά το αξίζει να είναι εκεί», απάντησε η ίδια, η οποία βρίσκεται στη γειτονική χώρα για τις σπουδές της στην Ιατρική.

Το επεισόδιο έπειτα συνεχίστηκε με τους coaches να διεκδικούν τη Ραφαέλα, με την Πάολα να δηλώνει μαγεμένη από την παρουσία της, αποκαλώντας τη «νεράιδα».

Τελικά, η νεαρή επέλεξε να προχωρήσει στο παιχνίδι με τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος σηκώθηκε από τη θέση του και ξεκίνησε να πανηγυρίζει.

Δείτε το βίντεο

govastiletto.gr -Βικτώρια Δέλλα: Εντυπωσίασε σε νέα βραδινή έξοδο – Μαγνήτισε τα βλέμματα με μαύρο σατέν top