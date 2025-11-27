Με μια εμφάνιση-έκπληξη που καθήλωσε το κοινό, ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη του πολυαναμενόμενου MadWalk 2025.

Το εκρηκτικό act τους, γεμάτο θεατρικότητα, ρυθμό και αδιαμφισβήτητη λάμψη, άνοιξε τη μεγάλη βραδιά της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, έγινε ξεκάθαρο πως το opening δεν θα ήταν μια απλή performance, αλλά μια ξεχωριστή εμπειρία που έδωσε αμέσως τον τόνο της βραδιάς.

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής παρέμεινε στη σκηνή και ερμήνευσε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έρωτας Σκοτεινός», ξεσηκώνοντας όλο το γήπεδο.

