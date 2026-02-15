Στην πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της στον αγώνα ποδοσφαίρου Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατάφερε για άλλη μια φορά να μαγνητίσει τα βλέμματα.

Το outfit της κατάφερε να ξεχωρίσει χωρίς δυσκολία, καθώς βασίστηκε σε καθαρές γραμμές, στο all-time classic μαύρο χρώμα και σε ένα statement αξεσουάρ που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Συγκεκριμένα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέλεξε ένα total black look με over-the-knee μπότες, όμως η τσάντα της ήταν εκείνη που μαγνήτισε τα βλέμματα και έγινε το απόλυτο θέμα συζήτησης στους κύκλους της μόδας.

Η επιλογή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ήταν τυχαία. Η μαύρη τσάντα Schiaparelli με τις χρυσές λεπτομέρειες αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδια του Οίκου. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που δεν λειτουργούν απλώς ως αξεσουάρ, αλλά ως fashion statement από μόνα τους.

Η συγκεκριμένη τσάντα κοστίζει 5.000 ευρώ και ταιριάζει απόλυτα με το bold, θηλυκό και δυναμικό στυλ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Δεν είναι η πρώτη φορά που η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα επενδύει σε luxury κομμάτια με έντονη προσωπικότητα, επιβεβαιώνοντας ότι για εκείνη η μόδα είναι τρόπος έκφρασης.

govastiletto.gr -Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο 19χρονος γιος της, Ρόναν Βίλενσι πήγε στο ΣΕΦ μαζί με τον πατέρα του και πρώην σύζυγό της