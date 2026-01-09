Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε ο Χρήστος Πολίτης, ένας από τους τελευταίους “ζεν πρεμιέ” του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Ο ηθοποιός που χάρισε πνοή στον εμβληματικό Γιάγκο Δράκο, αφήνει πίσω του μια πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά, με τον συγγραφέα Μάνο Λαμπράκη να γνωστοποιεί τη θλιβερή απώλεια μέσω των social media.

«Ο Χρήστος Πολίτης δεν μένει πια εδώ… 1942 – 2026» έγραψε ο κ. Λαμπράκης.

Τον ηθοποιό αποχαιρέτησε με μία κοινή τους φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού Ρομάντσο το 1972 η Κάτια Δανδουλάκη όταν μαζί με τον Χρήστο Πολίτη συμμετείχαν στην ταινία «Οι Σουλιώτες».

«Αντίο… “Γιάγκος Δράκος”», έγραψε η Κάτια Δανδουλάκη και αποχαιρέτησε τον Χρήστο Πολίτη.

Θυμίζουμε ότι οι δυο τους είχαν μία πολυετή συνεργασία στη σειρά του ΑΝΤ1, Λάμψη.

