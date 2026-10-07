Για την επιστολή με την οποία η Άννα Βίσση απάντησε στον Νίκο Καρβέλα μίλησε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αποκαλύπτοντας πως το κείμενο γράφτηκε αποκλειστικά από την ίδια την τραγουδίστρια.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Super Katerina», αποκάλυψε πως έλαβε την επιστολή από την Άννα Βίσση τις πρώτες πρωινές ώρες και δεν χρειάστηκε να κάνει καμία παρέμβαση στο περιεχόμενό της.

«Θέλω να γνωρίζετε πως την επιστολή αυτή την έγραψε μόνη της η Άννα Βίσση. Μου την έστειλε στις 3:20 τα ξημερώματα, την διάβασα και δεν μπόρεσα να κάνω καμία παρέμβαση, δεν χρειάστηκε, ήταν απίστευτα καλογραμμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απαίτηση των 1,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, στην επιστολή της η Άννα Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα πως έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, προκειμένου να αποφασίσουν τα αρμόδια δικαστήρια για την υπόθεση.

Ο ίδιος εξήγησε πως κλήθηκε ως δικηγόρος από τον Γιάννη Κούστα, τη Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση, προκειμένου να τους συμβουλεύσει σχετικά με την υπόθεση.

Όπως ανέφερε, οι εντολείς του τον ενημέρωσαν πως υπάρχει οικονομική απαίτηση από τον Νίκο Καρβέλα, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, για την οποία, σύμφωνα με την πλευρά τους, δεν υπάρχει νομική βάση.

«Υπήρχε μία ένταση»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατούσε όταν κλήθηκε να αναλάβει την υπόθεση, σημειώνοντας πως ο Γιάννης Κούστας, η Δήμητρα Κούστα και η Άννα Βίσση του εξήγησαν την κατάσταση και όσα είχαν προηγηθεί.

«Υπήρχε μία ένταση, γιατί δεν καλείς δικηγόρο εάν δεν υπάρχει ένταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην επιστολή της, η Άννα Βίσση είχε κάνει λόγο για «ντροπή», ενώ αποκάλυψε πως ο Νίκος Καρβέλας ζητούσε 1,5 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η ίδια, την απειλούσε ότι θα την καταστρέψει.

Η τοποθέτηση της τραγουδίστριας ήρθε ως απάντηση στις εξελίξεις γύρω από την οικονομική διαφορά που έχει προκύψει, με την ίδια να ξεκαθαρίζει τη θέση της και να αφήνει την υπόθεση να κριθεί, εφόσον χρειαστεί, από τη δικαιοσύνη.

Govastiletto.gr – «Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή»: Η Άννα Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ