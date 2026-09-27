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Τη μνήμη του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη τίμησε η Άννα Βίσση κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους συναυλίας της στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ). Η ιστορική, sold-out εμφάνιση της Ελληνίδας σταρ, με τίτλο «Anna Vissi powered by ΔΕΗ Live at OAKA», πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 26 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 95.000 θεατές σε μια βραδιά που αναμένεται να μείνει στην ιστορία.

Η πιο φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή εκτυλίχθηκε αμέσως μετά την ερμηνεία του κομματιού «Εξαίρεση». Η Άννα Βίσση διέκοψε τη ροή του προγράμματος για να μιλήσει στο κατάμεστο στάδιο για την πρόωρη απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη, μιλώντας με λόγια από καρδιάς:

«Μη μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση. Δύο λόγια θα πω και σήμερα, γιατί την πρώτη φορά ήμουν πολύ σοκαρισμένη, όπως όλοι μας. Ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πολύ νωρίς, άδικα. Σοκαρίστηκα. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον χαμό του. Σάββατο σήμερα. Και από εδώ και πέρα, ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν. Σας προσκαλώ να τραγουδήσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια με ένα πιάνο».

Το κοινό ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα, τραγουδώντας μαζικά το εμβληματικό «Σάββατο» του Γιώργου Μαζωνάκη, υπό τη συνοδεία μόνο ενός πιάνου.

Με την ολοκλήρωση του τραγουδιού, η τραγουδίστρια πήρε ξανά τον λόγο για να προλογίσει την επόμενη ερμηνεία της, αναφέροντας: «Θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι που του άρεσε να το ακούει και να το λέει. Μαέστρο…». Η συναυλία συνεχίστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με την Άννα Βίσση να ερμηνεύει «Το τρένο».

Αποσπάσματα από το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη: