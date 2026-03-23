Καλεσμένη στην εκπομπή, Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα με παρουσιαστή τον Θανάση Πάτρα βρέθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου η Ζήνα Κουτσελίνη.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Αλήθειες με τη Ζήνα μίλησε ανοιχτά για όλους και για όλα, με την ίδια να σχολιάζει με καυστικό τρόπο τον Γιώργο Λιάγκα.

Σχετικά με τα όσα έχει πει ο Γιώργος Λιάγκας για το τραγούδι της Ζήνας Κουτσελίνη “Ψαράκι” που έγινε viral και τα σχόλια του Πέτρου Κουσουλού, η ίδια απαντά χαρακτηριστικά: «Θα περίμενες ποτέ ότι θα έβγαινε παρουσιαστής να πει ότι είναι απαράδεκτο το “Ψαράκι”; Δηλαδή πραγματικά, αυτό που συμβαίνει σήμερα στην τηλεόραση, πόλεμος, τα πάντα, κι είναι το “Ψαράκι” της Ζήνας προϊόν τηλεοπτικής εκπομπής για να το έχεις 20 λεπτά; Θα περίμενες ποτέ βγαίνεις έξω και να έχεις το 10λεπτο του Κουσουλού κάθε μέρα “πώς είναι το Ψαράκι της Ζήνας” κι αν του αρέσει; Τον ρώτησε κανείς τον Πέτρο κάτι άλλο για να απαντήσει;

Εσύ είσαι η φιλόξενη εκπομπή και είσαι ο Γιώργος Λιάγκας και κάθε μέρα ασχολείσαι με το “Ψαράκι” μου; Πραγματικά η τηλεόραση σήμερα είναι το “Ψαράκι” της Ζήνας; Τότε να σου ρίξω πολλά ψαράκια εδώ πάνω να πουλάς κάθε μέρα Θανασάκη μου. Ωραιότατη είναι η σχέση μας με τον Γιώφργο, αλλά χρειάζεται ένα μέτρο σε αυτό που κάνουμε. Ο Γιώργος δυστυχώς αγαπητέ μου έχει πέσει σε παγίδα.

Έχω μπλοφάρει κι έχω πει σε άνθρωπο ότι θα κάνω πράγματα, στο λέω σε εσένα Θανασάκη μου για να σου κάνω ποδαρικό, κι εκείνος τα μετέφερε χωρίς να βάλει έναν δημοσιογράφο να με ρωτήσει τι έκανα. Δηλαδή εγώ σου λέω θα κάνω τραγούδι, θα κάνω video clip, πας και το λες στον Λιάγκα και εκείνος το λέει χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Κάνει και το χειρότερο, βγαίνει και λέει “μήπως το video clip το πλήρωσε το κανάλι”. Δηλαδή πραγματικά… ο ΑΝΤ1 πληρώνει τον Γιώργο Λιάγκα για να ασχολείται με το δικό μου το “Ψαράκι”;» είπε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Μάλιστα, στο τέλος, αποκάλυψε: «Η σοβαρότητα του κάθε ανθρώπου φαίνεται αν θα κάνει ένα χορευτικό; Το ψαράκι; Έχεις δει όλους τους παρουσιαστές να βγαίνουν στο TikTok και να κάνουν αυτό που κάνουν; Δηλαδή η Ζήνα, 56 ετών… Το χειρότερο και το πιο χυδαίο λοιπόν ξέρεις ποιο είναι; Το χυδαιότερο λοιπόν είναι για να το πω, ότι το έκανα για να κάνω νούμερα! Δηλαδή είμαι τέτοιο νούμερο που κάνω το Ψαράκι για να κάνω νούμερα».

