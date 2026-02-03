Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίστηκε στην εκπομπή Kontra24, το βράδυ της Δευτέρας (2/2), και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο αποκάλεσε «κότα», χαρακτηρισμό που στη συνέχεια απέσυρε, εξηγώντας ότι πρόκειται για παρομοίωση με ζώο.

Η κόντρα πυροδοτήθηκε από τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη στη μήνυση που εκκρεμεί εις βάρος του από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η απάντηση του Υπουργού προκάλεσε την έκρηξη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία επέλεξε την τηλεοπτική συχνότητα του Kontra για να αντεπιτεθεί με δριμύτητα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα», για να προσθέσει αμέσως μετά: «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, αναφέρθηκε εκ νέου στον κ. Γεωργιάδη, λέγοντας ότι «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης είχε 3 μήνες για να μου κάνει μήνυση, αλλά δεν το έκανε γιατί είναι κότα….κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…τα υπόλοιπα στα δικαστήρια https://t.co/aXxcE7cB0X — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 3, 2026

Ο υπουργός Υγείας, με ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Τρίτης, σημείωσε ότι «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…». «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια».

govastiletto.gr -Ζωή Κωνσταντοπούλου – Διαμαντής Καραναστάσης: Χριστούγεννα στο σπίτι τους με τα παιδιά του ηθοποιού