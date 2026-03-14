Η Ζωή Κρονάκη παραχώρησε συνέντευξη στην Άννα Ζηρδέλη και στην εκπομπή Ώρα για Ψυχαγωγία στο OPEN.

Η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη σχέση της με τον συμπαρουσιαστή της, Τάσο Ιορδανίδη με τον οποίο κάθε Σαββατοκύριακο καλημερίζουν τους τηλεθεατές της ΕΡΤ1.

«Τον αγαπώ, τον Τάσο. Έχουμε γίνει πιστά, αγαπημένα φιλαράκια… δεν το λέω έτσι. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τον Τάσο», είπε η Ζωή Κρονάκη.

Αναφερόμενη στην πορεία της, η Ζωή Κρονάκη εξομολογήθηκε πως βίωσε ηλικιακό ρατσισμό.

«Παρά το γεγονός ότι ακούω διαρκώς για ηλικιακό ρατσισμό και εννοείται ότι υπάρχει, σε πληροφορώ ότι εγώ το βίωσα και σε πιο μικρή ηλικία αυτό. Δηλαδή στα 30 κάτι μου, όταν ήμουν μάνα με δύο παιδιά, τότε λέγανε ότι «Έλα μωρέ, τώρα περνάει ο χρόνος, έχεις φτάσει 35, 37, έχεις δυο παιδιά». Τότε περισσότερο δηλαδή εγώ το αισθάνθηκα αυτό. Και είχα στεναχωρηθεί και πολύ όπως καταλαβαίνεις.

Το είχα ακούσει από ανθρώπους της τηλεόρασης που δεν μπορώ προφανώς να πω ποιοι είναι, και… αλλά και – υπήρχε και στην περιχέουσα ατμόσφαιρα. Γι’ αυτό πολλές φορές συμβουλεύω και γυναίκες, αν μπορεί να έχει αξία κάποια αξία δική μου η συμβουλή, σε γυναίκες, να κυνηγάνε τα όνειρά τους σε όποια ηλικία κι αν είναι. Και να μην περιορίζουν το μυαλό τους και να μη βάζουν ταμπέλες στον εαυτό τους. Γιατί εμένα τα ωραία πράγματα μου ‘ρθαν μετά τα 40», είπε η Ζωή Κρονάκη.

«Κάποια στιγμή στη ζωή μου – όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου θα κάνω ένα λίφτινγκ. Δεν το φοβάμαι και θα το κάνω κάποια στιγμή», πρόσθεσε η Ζωή Κρονάκη.

Μιλώντας για την αγάπη της για την τηλεόραση και τα τηλεοπτικά πρόσωπα, η Ζωή Κρονάκη ανέφερε πως παρακολουθεί τις αγαπημένες της εκπομπές ακόμη και στο Youtube.

«Είμαι απίστευτος τηλεορασάκιας. Βλέπω ακόμα και στο YouTube εκπομπές που θεωρούνται καλτ. Μπορεί να δω κάποια επεισόδια ακόμα και της Αννίτας Πάνια. Η αγαπημένη όλων είναι η Αγγελική Νικολούλη. Την λατρεύω! Ό,τι «Φως στο Τούνελ» έχει υπάρξει, τα ‘χω δει όλα στο YouTube. Λειτουργεί λίγο σαν ένα videcast στη ζωή μου. Μπορεί να τη βάλω στο αυτοκίνητο να την ακούσω, να ακούσω παλιότερες υποθέσεις», είπε η Ζωή Κρονάκη.

