Η Meryl Streep ετοιμάζεται να ενσαρκώσει την θρυλική τραγουδίστρια και συνθέτρια Johnny Mitchell σε μια νέα βιογραφική ταινία, με τον Cameron Crowe να υπογράφει τη σκηνοθεσία.

Οι πρώτες φήμες για την επιλογή της Streep κυκλοφόρησαν ήδη από το 2024, ενώ υπήρχαν παράλληλες συζητήσεις για την Anya Taylor-Joy, η οποία πιθανώς θα υποδυόταν τη Mitchell σε νεότερη ηλικία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η προετοιμασία της ταινίας έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια.

Ο Cameron Crowe εργάζεται στο πρότζεκτ από το 2023 και σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο του 2025 είχε αποκαλύψει ότι συνεργάζεται στενά με την ίδια την Johnny Mitchell για περίπου 4 χρόνια.

Ο σκηνοθέτης περιγράφει τη διαδικασία ως μια συνεχή και εντατική συνεργασία, με τακτικές συναντήσεις και τονίζει ότι η ταινία θα παρουσιάσει τη ζωή της Mitchell από τη δική της οπτική.

Επιπλέον, ο Cameron Crowe αναφέρθηκε στο προσωπικό αρχείο της τραγουδίστριας, το οποίο περιλαμβάνει αντικείμενα από διαφορετικές φάσεις της καριέρας της, όπως ρούχα, κοστούμια και μουσικά όργανα.

Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί για να δώσει στην ταινία μια αυθεντική και πολυδιάστατη υπόσταση.

