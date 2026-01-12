Στο οικείο της περιβάλλον βρίσκεται πλέον η Ζωζώ Σαπουντζάκη, καθώς η σύντομη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα είχε εισαχθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου λόγω ενός αναπνευστικού προβλήματος, υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και πλέον αναρρώνει στο σπίτι της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι γιατροί έκριναν ότι για προληπτικούς λόγους θα χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο για μερικές ακόμη ημέρες, προκειμένου να παρακολουθούν την πορεία της.

Κι ενώ όλοι περίμεναν ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη θα έπαιρνε εξιτήριο σήμερα 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε η Νάσια Μανέντη μέσα από το Buongiorno, εκείνη πήρε εξιτήριο το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, και πλέον αναρρώνει στην οικία της.

