Ο Ιάκωβος Απέργης, ο σεφ που «μεταμόρφωσε» την κουζίνα του Τζάνειου, συνεχίζει την προσωπική του επανάσταση ενάντια στο άνοστο νοσοκομειακό φαγητό. Μιλώντας στην εκπομπή “Buongiorno” την Τρίτη 5 Μαΐου, εξήγησε πως για εκείνον το καλομαγειρεμένο γεύμα είναι ζήτημα σεβασμού και αξιοπρέπειας προς τον ασθενή.

Μετά την προσωπική απώλεια της μητέρας του στο ίδιο νοσοκομείο, πριν από 23 χρόνια, έθεσε ως σκοπό της ζωής του το “αυτονόητο”: Κάθε άνθρωπος που νοσηλεύεται, να τρώει καλό φαγητό.

«Θέλω να κάνω το αυτονόητο, να δίνω στον άνθρωπο την αξιοπρέπεια που του αξίζει, γιατί στο νοσοκομείο που μπαίνεις μέσα, δεν μπαίνεις με τη θέλησή σου. Αναγκάζεσαι γιατί εφημέρευε, γιατί δεν είχες λεφτά να πας σε ένα ιδιωτικό, γιατί εκεί ήταν ο γιατρός σου… Και δεν μπορεί το φαγητό να είναι κακομαγειρεμένο, άνοστο και κακής ποιότητας, γιατί δεν έχεις το δικαίωμα σε κανέναν άνθρωπο, σε κανένα ζώο να φέρεσαι άσχημα, γιατί αυτό, όταν το κάνεις, είναι σαν να μην τον σέβεσαι, και καταρχήν δεν σέβεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό. Εμένα η μητέρα μου πέθανε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, το 2003. Πήγα πολλά χρόνια στα νοσοκομεία, είμαι με παιδιά με αυτισμό, κακοποιημένα και ΑμεΑ. Αν πας σε ένα καλό εστιατόριο θα τρέξουν όλοι να σε εξυπηρετήσουν, αλλά το έχεις επιλέξει. Στο νοσοκομείο δεν επιλέγει κανείς και τίποτα και πολλές φορές η στενοχώρια είναι τόσο μεγάλη, που δεν μπορείς να του προσθέσεις ακόμα και μία άλλη, να μην έχει να φάει ή να μην έχει και λεφτά να πάει να αγοράσει να φάει», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο σεφ δήλωσε: «Χρειάζεται απλά να ασχοληθείς. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω», και εξήγησε πως πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα, καθώς δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό: «Το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι ένας διαρκής αγώνας, γιατί πέρα από το φαγητό, ένα κομμάτι σοβαρό είναι ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε τα μηχανήματα… Φανταστείτε να έχεις πολύ καλούς γιατρούς στην καρδιολογία ή χειρούργους και να μην έχουν μηχανήματα να χειρουργήσουν ή να κάνουν εξετάσεις. Έτσι κι εμείς όταν έχουμε κάτι και μία χαλάει και μία όχι, σου δημιουργεί πρόβλημα, γιατί αλλάζεις το φαγητό. Εκεί που είσαι προετοιμασμένος να κάνεις ένα ωραίο κοκκινιστό με μακαρόνια, μπορεί να σου χαλάσουν τα καζάνια και να πρέπει να το ψήσεις, άρα αλλάζεις το φαγητό».

«Δεν έχουμε τους πόρους που θα έπρεπε», τόνισε ο Ιάκωβος Απέργης, ωστόσο έκλεισε με ένα θετικό μήνυμα: «Κανείς δεν ασχολήθηκε με το κομμάτι κουζίνα, αλλά δεν παραπονιέμαι γιατί αν κάτσουμε και παραπονεθούμε γι’ αυτά που περνάμε, χάνουμε την ουσία. Εγώ έχω έναν σκοπό, να μαγειρεύω καλά με οποιονδήποτε τρόπο», σημείωσε.

