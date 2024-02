Tοπία επιστημονικής φαντασίας, καταρράκτες, γαλάζιες λίμνες, θερμοπίδακες, ηφαίστεια, παγετώνες και, φυσικά, το Βόρειο Σέλας…

Το ταξίδι στην Ισλανδία είναι εμπειρία ζωής και ο Ιάκωβος Γκόγκουα, που την έζησε πρόσφατα, μας μεταφέρει εικόνες που δύσκολα μπορεί κανείς να δει συνδυαστικά σε άλλη χώρα.

«Είναι ένα μέρος με πολλές αντιθέσεις. Είναι η χώρα του πάγου και της φωτιάς! Οδηγώντας με ένα νοικιασμένο τζιπ, μια ώρα από το Ρέικιαβικ με την παρέα μου, βρεθήκαμε μπροστά σε φυσικά… θαύματα που εναλλάσσονται μοναδικά.

Είδαμε ηφαίστεια, λίγο αργότερα καταρράκτες ακόμη και παγετώνες, ενώ θερμά λουτρά συναντάς σχεδόν σε κάθε περιοχή!» αναφέρει ο γιατρός που λατρεύει τα ταξίδια κι έχει ταξιδέψει σχεδόν στο μισό πλανήτη!

«Ενθουσιάστηκα πολύ με το Βόρειο Σέλας. Ήταν η τελευταία μας μέρα στην Ισλανδία και είχα αγωνία διότι μπορεί να μην καταφέρναμε να το δούμε, όπως πάρα πολλοί που επισκέπτονται το νησί.

Όσο περνούσε η ώρα, το φαινόμενο γινόταν όλο και πιο αισθητό και οι αντιδράσεις μας ήταν ίδιες με ενός μικρού παιδιού που βλέπει το δώρο του κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο» μας λέει και προσθέτει:

«Είδαμε επίσης τον παγετώνα Solheimajokull, καθώς και τη λίμνη Κerid. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν κρατήρα που μέσα του «φωλιάζει» μια ολοστρόγγυλη λίμνη.

Το χειμώνα, το νερό παγώνει και δημιουργεί ένα τοπίο που κόβει την ανάσα. Στο γεωλογικό πάρκο Geysir, στη μέση του πουθενά, όπου ρέει καυτό νερό, την παράσταση κλέβει ο Strokkur, ένας πίδακας που ανά τρία λεπτά ξυπνά και πετά καυτό νερό δεκάδες μέτρα ψηλά στον αέρα. Μια έκρηξη ατμού και νερού από τα έγκατα της γης, σαν να είσαι στο διάστημα».

Ξεχωριστή εμπειρία για τον γιατρό Ιάκωβο Γκόγκουα και την παρέα του, τον ηθοποιό Χρήστο Σκορδά, όπως και τον ηθοποιό-επιχειρηματία Παναγιώτη Σούλη αλλά και για όλους τους ταξιδιώτες της μακρινής Ισλανδίας, είναι η επίσκεψη στη Secret Lagoon.

Μια ιαματική λίμνη με γαλάζια, αχνιστά νερά. «Ενώ έξω η θερμοκρασία είναι… πολική, στα νερά της μπορεί κανείς να απολαύσει ζεστά το ποτό του» αναφέρει ο Ιάκωβος Γκόγκουα, ενώ last but not least, για τον ίδιο και την παρέα του «ο καταρράκτης Gullfoss, από τους ομορφότερους και πιο μεγάλους της χώρας και πιο εντυπωσιακούς της Ευρώπης».

Στα highlights της Ισλανδίας ο ταξιδιώτης γιατρός περιλαμβάνει τη φιλικότητα των κατοίκων της καθώς και το γεγονός ότι η οικονομία της είναι τόσο αυτάρκης ώστε να μην έχουν ανάγκη ούτε να εισάγουν ούτε να πληρώσουν για ενέργεια!

Έχοντας χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη του, το ταξίδι στην Ισλανδία είναι μια εμπειρία που ο Ιάκωβος Γκόγκουα μάς συστήνει ανεπιφύλακτα να ζήσουμε, καθώς όπως μας λέει χαρακτηριστικά «Το νησί προσφέρει εικόνες που δύσκολα θα δεις συνδυαστικά σε άλλο μέρος».