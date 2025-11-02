Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ζωή Παπαδοπούλου στην εκπομπή «Μαμά-δες», το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, είχε μία ωραία συζήτηση με τον Ίαν Στρατή.

Ο γνωστός τραγουδιστής και ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση του με τη Μαίρη Συνατσάκη, αλλά και για την κόρη τους Ολίβια.

«Εμένα μου άρεσαν πολύ τα παιδιά, μου άρεσε να παίζω μαζί τους. Είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα κάνω οικογένεια και βρήκα το κατάλληλο άτομο για να κάνει οικογένεια. Εγώ το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι η Μαίρη θα είναι η γυναίκα της ζωής μου», παραδέχτηκε αρχικά ο Ίαν Στρατής.

«Όταν γεννήθηκε η κόρη μας και γυρίσαμε σπίτι ένιωθα ανίκανος, γιατί εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το μωρό είναι στην αγκαλιά της μαμάς συνεχώς. Ήταν δύσκολο για εμένα γιατί είχα ένα σοβαρό πένθος και στην πρώτη περίοδο ήμουν και δεν ήμουν εκεί. Ήταν δύσκολο για μένα γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το συναίσθημά μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα χάσει κάποιο πρόσωπο τόσο κοντινό μου, οπότε δεν ήξερα πως να το χειριστώ», συμπλήρωσε ο Ίαν Στρατής.

«Είναι φανταστικά να ζω με δύο γυναίκες στο σπίτι. Υπάρχει μια αρμονία και ησυχία. Με δυσκολεύουν πολλά στον ρόλο μου ως μπαμπάς. Όταν είμαι μόνος μου με τη μικρή έχω έναν διαφορετικό χαρακτήρα και όταν είναι και η Μαίρη μαζί, έχω έναν άλλον χαρακτήρα. Όταν είμαστε οι δυο μας μπορώ να κάνω κάτι επικίνδυνο μαζί της μόνο και μόνο για να γελάσουμε, αλλά αν ήταν μπροστά η Μαίρη θα είχε παγώσει», συμπλήρωσε, ολοκληρώνοντας ο Ίαν Στρατής.

