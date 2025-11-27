Στο ερώτημα για το αν προτιμά την υποκριτική ή το τραγούδι, ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Η μουσική και το τραγούδι είναι πάντα η πρώτη μου προτεραιότητα. Η υποκριτική είναι σημαντική για μένα, αλλά η καρδιά μου είναι στο τραγούδι».

Όσον αφορά τη ζωή με την κόρη του, ο Ίαν Στρατής συγκινήθηκε λέγοντας: «Όταν προσπαθείς να περιγράψεις τη ζωή με ένα παιδί, νιώθεις ότι τα λόγια δεν φτάνουν. Είναι μια μοναδική εμπειρία και σχεδόν κάθε μέρα με συγκινεί όταν σκέφτομαι πόσο μεγαλώνει. Η Μαίρη έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Ολίβια».

Σε σχέση με τα σχόλια που αφορούν το αν έχουν κάνει ονοματοδοσία ή θρησκευτικό γάμο, ο τραγουδιστής τόνισε: «Δεν με απασχολεί η γνώμη των άλλων. Κάνουμε με τη Μαίρη ό,τι πιστεύουμε σωστό για εμάς και θα δούμε τι φέρει το μέλλον».

Να θυμίσουμε ότι ο Ίαν Στρατής είναι ζευγάρι με τη Μαίρη Συνατσάκη από το 2020 και η κόρη τους Ολίβια γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2022.