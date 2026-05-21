Ιάσονας Τριανταφυλλίδης: Πέθανε η μητέρα του, Αγγελική Τσικμετζόγλου

H κυρία Αγγελική Τριανταφυλλίδου, πέρα από αυτό το αβάσταχτο πένθος και τον πόνο που έχει να σηκώσει, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη και με τη γραφειοκρατία, διότι δεν εργαζόταν και δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή της, επειδή έμενε μαζί με τον γιο της που μπορούσε να τη φροντίζει. Τώρα που ο γιος της έχει “φύγει” από τη ζωή, η ίδια δεν μπορεί να παίρνει κάποια σύνταξη εφόσον δεν εργαζόταν. Μπαίνει η γραφειοκρατία στη μέση και δεν μπορεί να πάρει ούτε τη σύνταξη του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, ο οποίος να θυμίσουμε πως έφυγε από τη ζωή όσο ήταν εν ενεργεία δημοσιογράφος. Δεν δικαιούται ούτε το ΕΦΑΠΑΞ, διότι η κυρία Αγγελική έκανε αποποίηση της κληρονομιάς, επειδή υπήρχαν χρέη στην εφορία από τον δημοσιογράφο.

Ωστόσο η μοίρα για την αγαπητή Αγγελική Τριανταφυλλίδου είναι ακόμα πιο σκληρή, διότι στην ουσία κινδυνεύει να αποκλειστεί και από το ταμείο υγείας, διότι παίρνει ένα πολύ μικρό εισόδημα από ένα ενοίκιο, μόλις 70 ευρώ.

Τέλος, της αρνούνται και την επικουρική σύνταξη. Μιλάμε για 300 ευρώ. Της αρνούνται αυτό το πόσο γιατί δεν μπορεί να αποδείξει ότι όλα αυτά τα χρόνια συντηρούνταν από τον γιο της που έφυγε από τη ζωή. Η γυναίκα αυτή ζει περήφανα, αλλά ζει με τη βοήθεια του κόσμου και με κάποια χρήματα που έχει αφήσει η ίδια στην άκρη. Αυτά τα χρήματα όμως τελειώνουν και θέλει να συνεχίσει να ζει αξιοπρεπώς. Είναι 82 ετών και έχει το δικαίωμα να ζει όπως της αξίζει και όπως ζούσε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν υπό την προστασία του γιου της».

govastiletto.gr – Ιάσονας Τριανταφυλλίδης: Δύσκολες ώρες για την μητέρα του, Αγγελική – «Ζει ένα δράμα!»