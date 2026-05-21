Ιάσονας Τριανταφυλλίδης: Πέθανε η μητέρα του, Αγγελική Τσικμετζόγλου

Η μητέρα του αείμηνηστου Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, Αγγελική Τσικμετζόγλου, άφησε χθες, Τετάρτη 20 Μαΐου, την τελευταία της πνοή.
Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή, λίγο νωρίτερα, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» στο Mega.
Στην ίδια εκπομπή είχε μιλήσει, τον περασμένο Ιανουάριο, ο Στέργιος Σαμαρτζής, και είχε προχωρήσει σε κάποιες αποκαλύψεις για τη μητέρα του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, Αγγελική Τσικμετζόγλου.
Όπως είχε πει, η μητέρα του δημοσιογράφου αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα μετά το θάνατο του γιου της, αφού η ίδια δεν είχε εργαστεί ποτέ στη ζωή της και όλα αυτά τα χρόνια τη συντηρούσε εκείνος.
Ο Στέργιος Σαμαρτζής είχε αναφέρει: «Πέρασε ένας χρόνος για όλους εμάς, αλλά για τη μητέρα του, την κυρία Αγγελική Τριανταφυλλίδου, ο χρόνος έχει παγώσει. Εξακολουθεί να μένει στο σπίτι όπου έμεναν μαζί τα τελευταία χρόνια, στην Κυψέλη. Όπως εξομολογείται, νιώθει τον Ιασονάκο της – όπως τον αποκαλούσε -να είναι εδώ, τον νιώθει ακόμα μέσα στο σπίτι. Νιώθει πως ακούει τα βήματά του, ακούει τη φωνή του.
H κυρία Αγγελική Τριανταφυλλίδου, πέρα από αυτό το αβάσταχτο πένθος και τον πόνο που έχει να σηκώσει, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη και με τη γραφειοκρατία, διότι δεν εργαζόταν και δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή της, επειδή έμενε μαζί με τον γιο της που μπορούσε να τη φροντίζει. Τώρα που ο γιος της έχει “φύγει” από τη ζωή, η ίδια δεν μπορεί να παίρνει κάποια σύνταξη εφόσον δεν εργαζόταν. Μπαίνει η γραφειοκρατία στη μέση και δεν μπορεί να πάρει ούτε τη σύνταξη του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, ο οποίος να θυμίσουμε πως έφυγε από τη ζωή όσο ήταν εν ενεργεία δημοσιογράφος. Δεν δικαιούται ούτε το ΕΦΑΠΑΞ, διότι η κυρία Αγγελική έκανε αποποίηση της κληρονομιάς, επειδή υπήρχαν χρέη στην εφορία από τον δημοσιογράφο.
Ωστόσο η μοίρα για την αγαπητή Αγγελική Τριανταφυλλίδου είναι ακόμα πιο σκληρή, διότι στην ουσία κινδυνεύει να αποκλειστεί και από το ταμείο υγείας, διότι παίρνει ένα πολύ μικρό εισόδημα από ένα ενοίκιο, μόλις 70 ευρώ.
Τέλος, της αρνούνται και την επικουρική σύνταξη. Μιλάμε για 300 ευρώ. Της αρνούνται αυτό το πόσο γιατί δεν μπορεί να αποδείξει ότι όλα αυτά τα χρόνια συντηρούνταν από τον γιο της που έφυγε από τη ζωή. Η γυναίκα αυτή ζει περήφανα, αλλά ζει με τη βοήθεια του κόσμου και με κάποια χρήματα που έχει αφήσει η ίδια στην άκρη. Αυτά τα χρήματα όμως τελειώνουν και θέλει να συνεχίσει να ζει αξιοπρεπώς. Είναι 82 ετών και έχει το δικαίωμα να ζει όπως της αξίζει και όπως ζούσε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν υπό την προστασία του γιου της».
