Με μια ηχηρή παρέμβαση, ο Bad Bunny καταδίκασε τη δράση της υπηρεσίας ICE της κυβέρνησης του Donald Trump, με αφορμή την πρόσφατη τραγωδία στη Μινεάπολη, όπου δύο αθώοι πολίτες έχασαν τη ζωή τους από πυρά πρακτόρων.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο στην κατηγορία για το άλμπουμ Música Urbana στα χθεσινά Grammys 2026 στο Los Angeles, ο διάσημος Λατίνος τραγουδιστής είπε «πριν να ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE Out» με τους παριστάμενους να τον αποθεώνουν όρθιοι για αρκετά δευτερόλεπτα.

«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί. Το μόνο πιο ισχυρό πράγμα από το μίσος είναι η αγάπη. Οπότε, χρειάζεται να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Αν δεν τους μισούμε, αγαπάμε τους ανθρώπους μας, αγαπάμε τις οικογένειές μας, αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε. Με αγάπη» τόνισε ο Bad Bunny.

Το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς δόθηκε στον Bad Bunny για το Debí Tirar Más Fotos, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του. Ο Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης βγήκε πρώτος και στις κατηγορίες, Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana και Καλύτερη Global Music Ερμηνεία.

