Χθες, ήταν η σειρά του Πέτρου Κωστόπουλου να τιμήσει τη μεγάλη κόρη του με μια υπέροχη φωτογραφία. Ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής ανέτρεξε στο πλούσιο αρχείο του και ανακάλυψε μια υπέροχη φωτογραφία, στην οποία ποζάρει με τη 10χρονη τότε Αμαλία, για λογαριασμό της Ολυμπίας Κρασαγάκη.

«2007. Όσο ο χρόνος περνάει, η αγάπη μεγαλώνει», έγραψε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην ανάρτηση.

Το Σάββατο 30 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον αγαπημένο της, Jake Medwell.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο κάστρο της Πύλου, έχοντας στο πλευρό τους όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τους φίλους τους.

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