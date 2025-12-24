Στον καναπέ της Αθηναΐδας Νέγκα και την εκπομπή “Καλύτερα Αργά” κάθισε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στα “προνόμια” της αναγνωρισιμότητας, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι αυτά περιορίζονται συνήθως σε ένα καλό τραπέζι σε εστιατόρια ή σε μια κάπως πιο γρήγορη εξυπηρέτηση στις δημόσιες υπηρεσίες.

«Το να είσαι διάσημος σου προσφέρει τραπέζι στα μαγαζιά, δεν τρως πόρτα και σου προσφέρει και πιο εύκολα κρεβάτι στο νοσοκομείο. Και σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες που μπορεί κάποιος να ήταν λίγο πιο αγενής, μπορεί να σε εξυπηρετήσουν γιατί σε είδαν κάπου και μπορεί να σε συμπαθούν. Αν σε αντιπαθούν, θα είναι χειρότεροι.

Το έλεγα και σε νεότερους συναδέλφους αυτό, ότι υπάρχουν δυο ειδών Έλληνας, ένας που μπορεί να σε έχει δει κάπου είτε θέατρο είτε τηλεόραση, και ήσουν πολύ καλός και μπορεί να εκτιμάει και θέλει να σου πει έναν καλό λόγο και να δείξει την εκτίμηση ή την αγάπη του. Αλλά, το να είσαι απλώς γνωστός, είσαι ένα αξιοθέατο, γιατί θα μπορούσε να είναι και η πιο άθλια περίπτωση τηλεοπτική και να αντιδράσει με τον ίδιο θαυμασμό. Οπότε δε πρέπει να χαίρονται» είπε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

govastiletto.gr – Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «Θύμωσα τότε με την κριτική του και ήθελα να τα σπάσω όλα»