Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και την ανατρεπτική σκηνική του παρουσία, ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσε μια βαθιά πνευματική σχέση με τη θρησκεία. Για την άγνωστη αυτή πλευρά του τραγουδιστή μίλησε ο ιερομόναχος Βαρθολομαίος, από την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου και την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο πνευματικός του εξομολογήθηκε τις αναζητήσεις του καλλιτέχνη, περιγράφοντας έναν άνθρωπο με ουσιαστική πίστη που αναζητούσε συχνά την ηρεμία μακριά από τη δημοσιότητα.

Η γνωριμία τους τοποθετείται στο 2016

Η γνωριμία τους τοποθετείται στο 2016, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκεπτόταν τα καλοκαίρια την Πάτμο, κυρίως το Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως και την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί, σύμφωνα με τον ιερομόναχο Βαρθολομαίο, δεν εμφανιζόταν ως ο διάσημος τραγουδιστής που όλοι γνώριζαν, αλλά ως ένας άνθρωπος που αναζητούσε επαφή με την Εκκλησία και τους μοναχούς.

Ο Βαρθολομαίος μίλησε για έναν άνθρωπο με βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα, σεβασμό στους ιερούς χώρους και ιδιαίτερη στάση απέναντι στους μοναχούς.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης πολλές φορές σε συνεντεύξεις του, ακόμα και στην ηλικία των 21 ετών, αλλά και αργότερα στον Αντώνη Σρόιτερ, έλεγε για την πίστη του στον Χριστό και πόσο αυτό τον είχε βοηθήσει στην πορεία την καριέρας του για να μην χάσει τον εαυτό του.

Ο ιερομόναχος περιέγραψε έναν Γιώργο Μαζωνάκη ιδιαίτερα ευγενικό απέναντι στους ανθρώπους που συναντούσε και με έναν καλό λόγο για τους άλλους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης λάτρευε την Πάτμο

Ο Βαρθολομαίος θυμήθηκε πως ο τραγουδιστής ερχόταν στην Πάτμο σαν απλός προσκυνητής, χωρίς να επιδιώκει να μεταφέρει μαζί του την εικόνα του σταρ.

«Η ανάμνησή μου από τον μακαριστό Γιώργο Μαζωνάκη ήταν το 2016, πριν 10 χρόνια περίπου, που τότε το καλοκαίρι ερχόταν τακτικά στο νησί μας. Μου έκανε εντύπωση το βαθύ θρησκευτικό του συναίσθημα και ο σεβασμός προς τους ιερούς χώρους της Πάτμου. Ήταν πολύ βαθιά θρησκευόμενος, έδειξε ενδιαφέρον, έδειξε να έχει επικοινωνία με πνευματικούς πατέρες του Άγιου Όρους», ανέφερε ο ιερομόναχος Βαρθολομαίος.

Σε συνέντευξή του το 2021 είχε μιλήσει ανοιχτά για τον ρόλο που είχε ο Χριστός στη ζωή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η πίστη μου στον Χριστό είναι αυτή που με κράτησε».

Η πίστη, επομένως, δεν ήταν κάτι που εμφανίστηκε ξαφνικά τα τελευταία χρόνια.

Είχε σκεφτεί να γίνει κάποια στιγμή ιερομόναχος

Ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σκέψη του να γίνει κάποια στιγμή ιερομόναχος, διευκρινίζοντας ότι η ιδέα υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του.

Το Άγιον Όρος και η επαφή του με πνευματικούς πατέρες αποτελούσαν ένα ακόμη κομμάτι αυτής της διαδρομής. Ο άνθρωπος που για δεκαετίες έζησε στα φώτα της πίστας και της δημοσιότητας είχε δημιουργήσει παράλληλα έναν πολύ πιο ήσυχο κόσμο, στον οποίο η πίστη, η προσευχή και η αναζήτηση του Θεού είχαν τη δική τους θέση.

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