Η Αγγελική Ηλιάδη απάντησε με έντονο τρόπο στις δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια σχετικά με το θέμα των αμβλώσεων, μετά από όσα είχε πει για τη Μαρία Καρυστιανού στο πλαίσιο της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Η γνωστή τραγουδίστρια, μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία της για τις απόψεις του σκηνοθέτη, χαρακτηρίζοντάς τες ως τρομακτικές και ακραίες.

Στην ανάρτησή της, η Ηλιάδη τόνισε ότι τη σοκάρει η ρητορική που χρησιμοποιεί ο Τσαφούλιας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι απαράδεκτο να αντιμετωπίζεται το έμβρυο ως κάτι «άψυχο» και ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη ζωή που δημιουργείται μέσα στη μητέρα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν τρόποι πρόληψης της εγκυμοσύνης και πως απαιτείται υπευθυνότητα από άντρες και γυναίκες, προκειμένου να αποφεύγονται ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Στο μήνυμά της, η τραγουδίστρια ανέφερε επίσης ότι, ενώ κατανοεί πως υπάρχουν εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις, δεν μπορεί να δεχτεί γενικεύσεις που προωθούν την άρνηση της ζωής ως λύση.

