Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε ανοιχτά για μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της παιδικής της ηλικίας: το διαζύγιο των γονιών της, όταν εκείνη ήταν μόλις πέντε ετών.

Στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» αποκάλυψε ότι η ανακοίνωση του χωρισμού τους την συγκλόνισε, καθώς φοβήθηκε πως θα χάσει έναν από τους δύο. Παράλληλα, οι γονείς της βίωσαν πολύ έντονα τη διάλυση του γάμου τους, κάτι που – όπως είπε – επηρέασε και την ίδια.

«Ταρακουνήθηκε όλος μου ο κόσμος. Φοβήθηκα ότι θα χάσω έναν από τους δύο. Οι γονείς μου δεν βίωσαν εύκολα τη διαδικασία του διαζυγίου και αυτό είχε αντίκτυπο σε μένα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επαγγελματική της πορεία, εξηγώντας ότι η αγάπη για την υποκριτική προήλθε από τους γονείς της. Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε πως το επάγγελμα δεν προσφέρει καμία εξασφάλιση για το μέλλον.

Τέλος, μίλησε για τις υψηλές προσδοκίες που είχαν πάντα οι γονείς της από εκείνη, κάτι που συχνά ένιωθε ως βάρος: «Οι γονείς μου θεωρούσαν ότι μπορώ να κάνω καλά, πολλά πράγματα. Για μένα όμως ήταν βάρος να πρέπει να αποδεικνύω συνέχεια ότι όλα όσα πίστευαν, ισχύουν».