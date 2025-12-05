Η Ηλιάνα Μαυρομάτη ήταν καλεσμένη το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις προσωπικές της απώλειες, αναφερόμενη στην απώλεια του πατέρα της και του αδελφού της, και εξήγησε πώς κατάφερε να τις διαχειριστεί σε ώριμη ηλικία, βγαίνοντας πιο δυνατή μέσα από αυτές τις εμπειρίες.

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν μικρή, γύρω στα 5-6 χρόνια. Η απώλεια του πατέρα μου ήταν η πιο δύσκολη, και λίγο μετά χάσαμε και τον αδελφό μου. Ευτυχώς ήμουν ενήλικη ώστε να μπορώ να τα αντιμετωπίσω», ανέφερε η Ηλιάνα.

Η ηθοποιός τόνισε ότι προσπαθεί να βλέπει τις απώλειες ως ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη: «Κάθε απώλεια είναι μια ευκαιρία για εσωτερική αναζήτηση, για συναισθηματική διαχείριση και για να αναθεωρήσουμε τις σχέσεις μας με τους ζώντες. Προσπαθώ μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές να γίνομαι καλύτερη. Ο θυμός εκτονώνεται εύκολα, αλλά το πένθος είναι πιο βαθύ και μπορεί να εμφανίζεται απρόσμενα».

Η Ηλιάνα αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της ως Μιρέλλα στη σειρά: «Όταν ήμουν μικρή ήμουν ανασφαλής και ανώριμη. Σήμερα, ψάχνω να χτίσω μια ασφαλή ζωή, να εδραιωθώ και να φτιάξω τις σχέσεις μου. Η επιλογή να συμμετάσχω στη σειρά έχει να κάνει με την ανάγκη μου για σταθερότητα και προσωπική ασφάλεια».

Govastiletto.gr – Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Ήμουν πέντε ετών όταν χώρισαν οι γονείς μου – ταρακουνήθηκε ο κόσμος μου»