Η Ηλιάνα Μαυρομάτη και ο Στάθης Κοΐκας, εντοπίστηκαν από τον φωτογραφικό μας φακό του να περπατάνε χέρι-χέρι στο κέντρο της Αθήνας.

Η κοινή τους εμφάνιση επιβεβαιώνει ότι η σχέση τους συνεχίζεται δυνατή, δύο χρόνια μετά από την πρώτη τους γνωριμία.

Η 36χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς Μια νύχτα μόνο του Mega και ο 35χρονος πρωταγωνιστής του Grand Hotel του ΑΝΤ1 γνωρίστηκαν για πρώτη φορά τη σεζόν 2022-2023, όταν συμπρωταγωνίστησαν στη σειρά του Alpha Αυτή η νύχτα μένει.

Από τότε, η σχέση τους έχει εξελιχθεί και πλέον φαίνεται πως οι κοινές εμφανίσεις τους στο δημόσιο χώρο είναι πιο συχνές.

Πηγή: NDP Photo Agency

