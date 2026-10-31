Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης σε γνωστό περιοδικό, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή, τον επικείμενο γάμο της με τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη, αλλά και το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα.

Η παρουσιάστρια του GNTM εξήγησε γιατί οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του ζευγαριού έχουν καθυστερήσει τις προετοιμασίες του γάμου τους, αποκαλύπτοντας πως επιθυμούν να ζήσουν αυτή την ξεχωριστή ημέρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό τους λίγους και αγαπημένους ανθρώπους.

Κάτι που δεν λέει να βγει εκτός μόδας, είναι ο γάμος. Τον δικό σου τον κάναμε λίγο σίριαλ εμείς οι δημοσιογράφοι. Ελπίζω μόνο να μην τον γρουσουζέψαμε.

Εγώ είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ που αρραβωνιάστηκα, σκέφτηκα ότι θα το καταλάβαιναν κιόλας αφού φορούσα δαχτυλίδι, οπότε το είπα μόνη μου. Τι το ήθελα, από τότε με ρωτάνε πότε θα παντρευτώ. Δεν έχω προλάβει να κάνω τις ετοιμασίες. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά δεν έχουμε χρόνο με τον Γιάννη. Θέλουμε να το κάνουμε οι δυο μας με αγάπη, να είναι κάτι πολύ προσωπικό, για λίγους και καλούς. Για να γίνει σωστά, πρέπει για λίγο ένας από τους δυο μας –ή και οι δύο– να κάνει πίσω στη δουλειά του. Δυστυχώς, δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε πίσω αυτή την περίοδο.

Χορευτικό θα κάνετε;

Και αυτό είναι μεγάλη τάση τελευταία. Χορευτικό σίγουρα δεν θα κάνουμε, μη σου πω ότι δεν θα χορέψουμε καν, γιατί ο Γιάννης ντρέπεται πάρα πολύ και δεν θα άντεχε να τον κοιτάζουν εκατό άτομα!

Αν ερχόταν τώρα στη ζωή σου ένα παιδί, θα ήσουν έτοιμη πιστεύεις;

Εγώ θα ήμουν, το GNTM θα ήταν; Θα μου κρατούσε το μωρό η Ζεν και η Μπέττυ! Δεν μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμουν ανοιχτή σε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αγχωνόμουν ότι δεν είχα χρόνο, ότι δεν ήμουν ψυχολογικά έτοιμη, ότι μου συνέβαιναν διάφορα και δεν ένιωθα καλά. Νομίζω τώρα αρχίζω να νιώθω πιο κοντά σε αυτό. Δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Αν είναι θέλημα Θεού, με χαρά να έρθει.

Αν και το ζευγάρι προγραμμάτιζε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με το GNTM έφεραν μια μικρή ανατροπή. Λόγω του ότι τα γυρίσματα ξεκίνησαν νωρίτερα, ο γάμος μεταφέρθηκε για το 2027.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Γιάννη Καραβασάνη να τελείται στην Πάργα, σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα φίλης της μετά το επόμενο καλοκαίρι.

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: Το σχόλιο για τα νεύρα της Ηλιάνας