Ο Γρηγόρης Μπάκας και το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 συνάντησε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο αεροδρόμιο, την ώρα που πετούσε για τα γυρίσματα του νέου κύκλου του GTNTM στη Θεσσαλονίκη.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε για το ριάλιτι μόδας, ενώ αποκάλυψε πότε θα πραγματοποιηθεί ο γάμος της με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Αρχικά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ρωτήθηκε για την προσθήκη της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM.

Το μοντέλο σχολίασε: «Είσαι στο αύριο; Γιατί αύριο θα γίνει μια επίσημη ανακοίνωση, θα βγει όλη η κριτική επιτροπή αύριο; Πιστεύω ότι θα είναι έτσι μια ωραία προσθήκη, ενέργεια, σε όποια κι αν είναι αυτή. Πάντως εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε: «Του χρόνου ελπίζω να κανονίζω τον γάμου μου γιατί δεν θα παντρεύω φέτος, δυστυχώς και ευτυχώς. Σχόλασε ο γάμος παιδιά… Και τώρα που σου είπα ότι δεν θα γίνει ο γάμος, θα σου πω πότε θα γινόταν. Αρχές Σεπτέμβρη θα γινόταν, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε. Ο Γιάννης χάρηκε, ανακουφίστηκε γιατί επειδή εγώ είχα γυρίσματα, σου λέει πρέπει εγώ να τρέχω και να κανονίζω. Μην φανταστείς ότι είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ, είχα κάνει τις πρώτες διερευνητικές. Οι καλεσμένοι στο γάμο μου θα είναι 100 όριο. Ο γάμος θα γίνει στη στεριά, αλλά θα βλέπει θάλασσα, μετά τη Λαμία».

govastiletto.gr – Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στην Ύδρα για την Πρωτομαγιά πριν το GNTM