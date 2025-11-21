Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Το μοντέλο και παρουσιάστρια ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για την σχέση της σήμερα με την Έλενα Χριστοπούλου.

Ωστόσο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αρκέστηκε να ξεκαθαρίσει ότι ανάμεσά τους πλέον υπάρχει μια δικαστική διαμάχη και τίποτα άλλο.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είπε χαρακτηριστικά: «Πλέον υπάρχει μια δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Τις τελευταίες ημέρες η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου πέρασε σε νέο στάδιο, αφού το μοντέλο κατέθεσε αγωγή και μήνυση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας αποζημίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη.

govastiletto.gr – «Δύσκολα τα πράγματα»: Η Βίκυ Καγιά παίρνει θέση για Έλενα Χριστοπούλου – Ηλιάνα Παπαγεωργίου