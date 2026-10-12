Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Απόδραση στην Κοπεγχάγη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη

«Κοπεγχάγη με τον αρχιτέκτονα», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη με χιούμορ στον αγαπημένο της, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της αρχιτεκτονικής. Άλλωστε, ο Γιάννης Καραβασάνης προτιμά να κρατά χαμηλούς τόνους και να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε αντίθεση με την Ηλιάνα, που λόγω της επαγγελματικής πορείας της βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού τους και μέσα σε λίγα λεπτά συγκέντρωσε χιλιάδες likes.

Δείτε τις εικόνες:

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διανύει μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο σε επαγγελματικό επίπεδο με το GNTM. Η παρουσιάστρια επέστρεψε στο διαγωνισμό μόδας, αναλαμβάνοντας το ρόλο της οικοδέσποινας, ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής.

Την ίδια στιγμή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με τον αγαπημένο της. Σε δηλώσεις της στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως η πρόταση έχει γίνει και η πρόθεση να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα παραμένει, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει ακόμη να οργανώσουν τις λεπτομέρειες. Όπως εξήγησε, θέλουν να αναλάβουν οι ίδιοι την προετοιμασία του γάμου, κάτι που απαιτεί χρόνο, τον οποίο προς το παρόν δυσκολεύονται να βρουν.

govastiletto.gr – Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Θα ήθελα να γίνω μητέρα»