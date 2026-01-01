Λίγο πριν την έλευση του 2026, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προχώρησε σε έναν συγκινητικό προσωπικό απολογισμό μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram. Το γνωστό μοντέλο δημοσίευσε μια συμβολική εικόνα όπου αγκαλιάζει τον μικρότερο εαυτό της, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα εσωτερικής ενδυνάμωσης.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά από μια απαιτητική χρονιά, η οποία σημαδεύτηκε από τη δικαστική της διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου. Με ένα τρυφερό γράμμα, η παρουσιάστρια και μοντέλο αποχαιρέτησε τις δυσκολίες του έτους που πέρασε και υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

«A letter to my younger self

Στη ζωή σου θα συμβούν πολλά. Το σημαντικό είναι να μένεις δυνατή και να κρατάς το χαμόγελό σου. Αυτό το φως θα σου δείχνει τον δρόμο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Θα μεγαλώσεις. Όσα κουβαλάς μέσα σου θα γίνουν πολύτιμα μαθήματα. Τα δάκρυα θα σε διδάξουν να νιώθεις βαθύτερα, και οι φόβοι σιγά σιγά θα μετατραπούν σε θάρρος. Η ζωή θα σε πλάσει αθόρυβα, με τον δικό της ρυθμό, φέρνοντάς σου εμπειρίες που θα σε κάνουν πιο δυνατή.

Θα υπάρξουν στιγμές που θα κουραστείς, που το χαμόγελο θα μοιάζει βαρύ. Κι όμως, θα συνεχίσεις, όχι τέλεια, αλλά με γενναιότητα και ελπίδα.

Κάποια μέρα θα συνειδητοποιήσεις πως δεν είσαι απλώς κάποια που προχώρησε παρά τις όποιες δυσκολίες. Έχεις γίνει μια γυναίκα που άντεξε, που έμαθε, που εξελίχθηκε. Και το χαμόγελό σου θα είναι ακόμα εκεί. Πιο ήρεμο, αλλά γεμάτο ζωντάνια.

Κι αυτό το χαμόγελο δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, ελπίδα και η υπενθύμιση ότι κάθε μέρα σου ανήκει.

Αντίο 2025! Σε ευχαριστώ για τη δύναμη και τα δώρα σου. Εύχομαι η νέα χρονιά να μας φέρει χαμόγελα και φως 🙏🏻 Σας στέλνω την αγάπη μου και μια ζεστή αγκαλιά», έγραψε το μοντέλο στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο Instagram:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

govastiletto.gr – Άγγελος Μπράτης: Αποκαλύπτει για το γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου – «Δεν έχει αποφασίσει την ημερομηνία, μου λέει ότι…»