Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Το μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε για το γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, λέγοντας ότι δεν έχει οργανώσει ακόμα τίποτα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δήλωσε: «Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα για το γάμο μου, δεν έχω προλάβει και δεν ξέρω αν ο Μπράτης θα μου σχεδιάσει το νυφικό. Θέλω να πάρω λίγο το χρόνο μου, μπορώ;

Η Ζενεβιέβ φυσικά και θα είναι καλεσμένη, έχει οργανώσει και το bachelorette. Έβαλα δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία. Δεν περίμενα όταν χώρισα ότι θα παντρευτώ ξανά τον ίδιο άνθρωπο. Γιατί το περίμενε και αυτός;».

Πηγή: glomex.com