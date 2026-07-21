Στη μαγευτική Σίφνο γιόρτασε την ονομαστική της εορτή η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ανήμερα του Προφήτη Ηλία. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο, που απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στις Κυκλάδες, θέλησε να ευχαριστήσει τους ακολούθους της για τις αμέτρητες ευχές, δημοσιεύοντας σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου.. σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές, τις διαδικτυακές αγκαλιές και τα gifakia με τα λουλούδια!! Κάνατε για άλλη μια φορά τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή 💛 Να έχουμε υγεία, χαρά και να είμαστε δυνατοί 🙏🏻 #nameday», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

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