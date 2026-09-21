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Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε αναφερθεί και στη στάση που κρατά ο Γιάννης Καραβασάνης απέναντι στον δικό της επαγγελματικό χώρο, αποκαλύπτοντας πως δεν επιδιώκει να έχει ενεργή συμμετοχή σε αυτόν.
«Δεν τον ενδιαφέρει να αποκτήσει κάποια σχέση με τον χώρο μου και ούτε στα γυρίσματα έρχεται», εξήγησε.
Μάλιστα, θυμήθηκε μια χαρακτηριστική ατάκα του, όταν τον είχε ρωτήσει αν θα ήθελε να την επισκεφθεί σε κάποιο γύρισμα.
«Τι θα κάνουμε, θα έρχομαι εγώ στα γυρίσματα και εσύ στην οικοδομή;», της είχε απαντήσει με χιούμορ.
Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως το χιούμορ αποτελεί σημαντικό κομμάτι και της δικής της προσωπικότητας, αλλά και έναν τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις καταστάσεις.
«Ναι, και το εκτιμώ, το έχω ανάγκη. Το χιούμορ το χρησιμοποιώ ως άμυνα, είναι έμφυτο, το έχουν οι παρέες μου και γενικά το χρησιμοποιώ πολύ, με βοηθάει στη ζωή μου», είπε.
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