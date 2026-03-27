Με αφορμή τη φωτογράφιση της καλοκαιρινής κολεξιόν των ρούχων της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια ρωτήθηκε για τον γάμο της με τον αρχιτέκτονα, Γιάννη Καραβασάνη που αναμένεται να γίνει μέσα στο 2026.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε αρχικά: «Μπορεί να μάθω κι εγώ πού θα γίνει ο γάμος τελευταία στιγμή, όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μία μικρή κινητικότητα τώρα για τις προετοιμασίες, καθώς κλείνουν οι υποχρεώσεις που είχαμε με τον Γιάννη. Τώρα αναζητάμε το πού και το πώς. Οι απόψεις για την τοποθεσία διίστανται… Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, στο σπίτι μου αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θα ήθελε να το κάνει στο χωριό του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης από τον Βόλο. Ο γαμπρός είναι εξαιρετικά εσωστρεφής, οπότε πιστεύω ότι θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι. Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρόσθεσε στη συνέχεια για τα επαγγελματικά της: «Γίνεται η αναζήτηση για τα μοντέλα του GNTM. Υπάρχει προετοιμασία ακόμα. Το κάστινγκ συμβαίνει τώρα».

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, πιστεύει ότι ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στα νότια προάστια, ενώ σύμφωνα με τη Φωτεινή Πετρογιάννη ίσως η τελετή να γίνει σε κάποιο αγαπημένο τους νησί.

Να θυμίσουμε ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης είχαν παντρευτεί το 2015 στο Λος Άντζελες, με κουμπάρους τη Γιάννα Τερζή και τον Δημήτρη Γιαννέτο. Ο γάμος τους όμως δεν κράτησε για πολύ καιρό και οι δυο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Δέκα χρόνια μετά, το ζευγάρι φαίνεται πως διανύει την πιο όμορφη φάση της σχέσης του.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε αποκαλύψει πώς έγινε η πρόταση, περιγράφοντας τη στιγμή.

«Η πρόταση γάμου έγινε πολύ όμορφα και γλυκά στο σπίτι. Ήταν παραδοσιακά. Είχε αφήσει κάπου το δαχτυλίδι και περίμενε να το δω, το αγνοούσα τουλάχιστον μιάμιση ώρα. Μιλούσαμε και χάζευα. Δεν είχα δώσει σημασία. Είπα πρώτα θα πω το “ναι” και μετά θα το ανοίξω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

