Για τη νέα τηλεοπτική σεζόν του GNTM και τη συνεργασία της με τη Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αποκαλύπτοντας πως η ηθοποιός και παρουσιάστρια προσαρμόστηκε αμέσως στην ομάδα του δημοφιλούς διαγωνισμού μόδας.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Το Πρωινό», η παρουσιάστρια και μοντέλο ανέφερε ότι οι προετοιμασίες για το νέο κύκλο προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο.

«Ξεκινάμε το GNTM τον Σεπτέμβριο. Όλα πάνε φανταστικά. Είμαστε πολύ καλά, παρά τις δυσκολίες της εποχής, με καλή διάθεση και πολλή ενέργεια. Προχωράμε δυναμικά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία αποτελεί το νέο πρόσωπο της κριτικής επιτροπής, τονίζοντας πως ενσωματώθηκε άμεσα στην ομάδα.

«Η Μπέττυ έδεσε απευθείας με την παρέα, από την πρώτη κιόλας μέρα. Τώρα που έχουμε μπει κανονικά στα γυρίσματα των επεισοδίων, είναι σαν να συνεργαζόμαστε χρόνια μαζί. Περνάμε πραγματικά πολύ όμορφα», ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η νέα σεζόν του GNTM αναμένεται να επιστρέψει στις οθόνες το φθινόπωρο, με ανανεωμένη κριτική επιτροπή και πολλές αλλαγές που υπόσχονται να ανανεώσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

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