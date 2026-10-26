Στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου προστέθηκε ένα νέο κεφάλαιο, καθώς η γνωστή μάνατζερ κατέθεσε αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, διεκδικώντας ποσό που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 συνάντησε το μοντέλο στο αεροδρόμιο.

Όταν ρωτήθηκε για τη νέα αυτή νομική κίνηση, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε πως δεν γνώριζε τίποτα, καθώς μόλις είχε προσγειωθεί στην Ελλάδα.

«Δεν έχω καμία ενημέρωση ούτε για νέα αγωγή, ούτε για παλιά αγωγή. Γενικά δεν έχω ενημέρωση για καμία αγωγή. Μάλιστα… Μόλις προσγειώθηκα. Θα το διερευνήσω και αν ισχύει, προφανώς επιφυλάσσομαι τα νόμιμα», δήλωσε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Εγώ δεν έχω κάποια γνώση, οπότε ξέρεις τι, ας μην το ανοίξουμε. Γιατί εφόσον δεν το γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, είναι και περίεργο να το γνωρίζετε εσείς. Οπότε, αν έχει πάει αυτό στη Δικαιοσύνη, θα το μάθω. Επιφυλάσσομαι τα νόμιμα και έχω εμπιστοσύνη προφανώς στην ελληνική Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Όταν ερωτήθηκε για κάποια προηγούμενη αγωγή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε: «Καμία αγωγή δεν έχω. Καμία αγωγή δεν έχω», προσθέτοντας με νόημα: «Μπορεί να με περιμένει κάποια σπίτι μου. Δεν έχω καμία αγωγή, όχι».

«Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε να τελειώσει κι αυτό. Θα μείνω στις χαρές του γάμου μου», κατέληξε.

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