Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε το «παρών» στο πάρτι για τον έναν χρόνο λειτουργίας του εστιατορίου του Πάνου Ιωαννίδη το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, όπου απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Αναλυτικότερα το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στις κάμερες, με τους δημοσιογράφους να τη ρωτούν για την Έλενα Χριστοπούλου και την δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Είναι μια δικαστική διαμάχη που συμβαίνει και δεν είναι κάτι που το συζητώ, δεν είναι στο χέρι μου», ήταν το σχόλιο που έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, χωρίς να επιθυμεί να δώσει συνέχεια στο θέμα.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Happy Day:

Η γνωστή μάνατζερ και το μοντέλο βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για την περίοδο της συνεργασίας τους.

Πριν από μερικές εβδομάδες, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατέθεσε εναντίον της πρώην μάνατζερ της αγωγή – μαμούθ ζητώντας 1.000.000 ευρώ για ηθική βλάβη, αλλά και μήνυση στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα αδικήματα της: «Κακουργηματικής υπεξαίρεσης άνω των 120.000 ευρώ, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, κακουργηματική πλαστογραφία άνω των 120.000 ευρώ, κακουργηματική παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση με οικονομικό αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαγωγή εγγράφων».

Η Έλενα Χριστοπούλου βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, και, μεταξύ άλλων, απάντησε για την δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά. Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη. Από τον προηγούμενο Νοέμβριο μέχρι και τώρα έχει περάσει ένας χρόνος. Όλο αυτό το διάστημα βλέπω τίτλους που μένουν, και θα μένουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Μοιραία, δεν υπάρχει περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά – όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του» είχε αναφέρει η γνωστή μάνατζερ.

