Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Λάκης Γαβαλάς έκανε δηλώσεις στις κάμερες που βρέθηκαν στην Athens Fashion Week, όπου παρουσίασε και εκείνος τα δικά του ρούχα και μίλησε για τη διαμάχη ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και στην Έλενα Χριστοπούλου, η οποία πήρε νέες διαστάσεις μετά την αγωγή και μήνυση της πρώτης στην booker, η οποία είναι ύψους 1.000.000 ευρώ.

Αρχικά, ο Λάκης Γαβαλάς είπε για την μήνυση: «Όπως έχει καταντήσει η ζωή μας, τόσο πανάκριβη, 1.000.000 για εμένα, είναι μία μέρα στο Ντουμπάι. Γι’ αυτό και δεν πάω!».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Επειδή έχω περάσει από πολλά δικαστήρια στη ζωή μου, από πολλούς δικηγόρους, που λένε διάφορα, θα πρέπει να δείτε στο χαρτί αν γράφει αυτό που λένε και διαχέεται σε όλη την υφήλιο. Δε νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος θεωρεί ότι η ζημιά του είναι αντίστοιχη του ενός οποιουδήποτε ποσού, φυσικά και μπορεί να το διεκδικήσει. Η Ηλιάνα μια χαρά ήταν. Χθες το βράδυ ήταν με τα παιδιά του GNTM, είδαν την εκπομπή … Μια χαρά ήταν. Μια χαρά είναι γενικά. Γι’ αυτά τα πράγματα δε μιλάμε, έχουμε άλλα πράγματα τόσο σπουδαία να κάνουμε μαζί, εκτός του GNTM, που δεν κάθομαι να συζητάω αυτά τα πράγματα».

Όταν τον ρώτησαν αν ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου καθυστερεί λόγω αυτής της διαμάχης, απάντησε: «Κανένας γάμος δεν πάει πίσω. Κανένα πράγμα δεν μπερδεύει κάποιον, όταν είναι κάτι επαγγελματικό. άλλο είναι η οικογένεια. Το ίδιο συνέβαινε και σε εμένα. Ό,τι και να είχα στη ζωή μου, όσο και να με καταδίκαζαν, ένα πράγμα ήταν αυτό, και άλλο η υπόλοιπη ζωή».

Τέλος, είπε: «Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δυο φίλες έχουν φτάσει εδώ και νομίζω ότι τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Δεν πρέπει να είναι ακριβώς έτσι. Δε γίνεται να υπάρχει τέτοια απόσταση είτε οικονομικών είτε συναισθηματικών πραγμάτων. Δεν προσπάθησα να γίνω ο συνδετικός κρίκος, γιατί τις θεωρώ πολύ μαγκάκια και τις δύο, και θεωρώ ότι στο τέλος θα λυθεί υπέροχα, και όλοι θα είμαστε μια χαρά».

