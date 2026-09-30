Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Πρωινού» και την Κωνσταντίνα Σαρηγιάννη, και ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τον επικείμενο γάμο της με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη.

«Δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω τίποτα για τον γάμο. Δεν ξέρω αν θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Η πρόταση έχει γίνει, η πρόθεση υπάρχει. Ο χρόνος δεν έχει βρεθεί ακόμα. Αν το άφηνα κάποιος άλλος να το αναλάβει, θα γινόταν. Αλλά δεν είμαστε τέτοιο ζευγάρι. Θέλουμε να το κάνουμε οι δυο μας. Προλαβαίνουμε οι δυο μας να συντονιστούμε; Δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχω δοκιμάσει ούτε ένα νυφικό για τον γάμο. Τίποτα δεν έχω δοκιμάσει» είπε, μεταξύ άλλων, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Μετά την προβολή των δηλώσεων της, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τον λόγο και με μουσική υπόκρουση ηπειρώτικο τραγούδι, αποκάλυψε ότι ο γάμος θα γίνει στην Πάργα το επόμενο καλοκαίρι.

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Μπάκας ανέφερε πως το ζευγάρι θα παντρευτεί στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2027, ενώ οι καλεσμένοι θα είναι περίπου 100 άτομα.

govastiletto.gr – Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η απάντηση για το ενδεχόμενο γάμου