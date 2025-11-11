Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η μητέρα της είχε γενέθλια και το μοντέλο και παρουσιάστρια θέλησε να της ευχηθεί με μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κοινοποίησε μια φωτογραφία της μητέρας της, η οποία είναι εντυπωσιακή και μοιάζει αρκετά μαζί της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έγραψε στη φωτογραφία που ανέβασε: «Χρόνια σου πολλά μανουλίτσα μου γλυκιά».

Δείτε τη μητέρα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου:

